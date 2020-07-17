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Известный в США исполнитель рэп-музыки Канье Уэст подал официальную заявку на участие в президентской гонке в Соединенных Штатах в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

«Рэпер Канье Уэст подал документы в Оклахоме для участия в президентских гонках», - пишет издание.

При этом отмечается, что представитель Веста также оплатил $35 тысяч регистрационного взноса. Он сделал это накануне – в последний день, когда было возможно по законам штата регистрировать свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся 3 ноября.

Таким образом, Вест пополнит список независимых кандидатов вместе с пианистом Джейдом Симмонсом, а также предпринимателем на криптовалютном рынке Броком Пирсом.

Поздняя регистрация рэпера в качестве участника гонок означает, что он уже пропустил сроки, чтобы его фамилия появилась в бюллетенях по крайней мере в пяти штатах.

Тем временем сообщается, что Вест подал не все необходимые формы для участия в выборах. Ранее рэпер заявлял, что будет баллотироваться от новой партии под названием The Birthday Party (Вечеринка ко дню рождения – англ.).

 
ForUm

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