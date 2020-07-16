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По оперативным данным за первое полугодие  поступления в государственный и местные бюджеты от Группы Нафтогаз составили около 74,9 грн грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 – 39,6 млрд грн), сообщает пресс-служба компании.

Поступления от предприятий Группы Нафтогаз составили почти 19% общих доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года.

Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.

 
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