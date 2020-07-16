Национальная полиция открыла производство из-за растраты 60 млн гривен, которые Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил от правительства Испании согласно «Киотскому протоколу». Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Производство начали 14 июля по материалам Службы безопасности Украины.

Всего на утепление, кондиционеры и закупку другого оборудования выделили 172 миллиона гривен.

Согласно документу, который есть в распоряжении Радио Свобода, в 2018 году тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о делегировании Университету полномочий на осуществление функций заказчика, по которому Университет фактически выступает распорядителем бюджетных средств.

Этот договор предусматривает ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета, расположенных в Киеве по адресам Глушкова, 4-Д и Глушкова, 4-Е соответственно. Речь идет о термомодернизации зданий, утеплении стен, крыши, замене окон и дверей, модернизации и полной автоматизации внутренних инженерных систем.

Согласно проектной документации, которую разработал в 2017 году Киевский национальный университет строительства и архитектуры, стоимость работ на факультете кибернетики достигала 94 миллионов гривен, а на механико-математическом факультете – 80 млн гривен. Работы должны были длиться шесть месяцев.

«Вместе с тем по указанию руководства КНУ им. Т. Шевченко был разработан новый проект по ремонту указанных корпусов, оформленный несколькими дополнительными соглашениями с приложениями, который не согласован с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины», - говорится в документе.

По данным следствия, в том числе дополнительные изменения в технической документации и первичной сделки нарушают технические условия и сроки ее выполнения (в частности, заключено дополнительное соглашение с генподрядчиком ООО «Ягуар», которой предусмотрено завершение работ не в 2019 году, а до 31 октября 2020 года).

Правоохранители считают, что новый проект предусматривает проведение работ, в которых отсутствует какая-либо необходимость и которые не отвечают требованиям использования средств по «Киотскому протоколу». В частности, это утепление опорных колонн с фасада здания, расположенных извне и не влияющих на тепловые потери.

15 июля Радио Свобода обратилось в Центр коммуникаций КНУ имени Тараса Шевченко с просьбой прокомментировать ситуацию.

Также направлен запрос в Национальную полицию Украины.