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Украинцы, пострадавшие в результате насильственных преступлений, будут получать компенсацию из госбюджета, а затем эту сумму изымут с преступника, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Сегодня Кабмин поддержал наш законопроект, которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим в результате насильственных преступлений. Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать компенсацию от государства», - написал он в Facebook.

Министр отметил, что получать хоть какую-то компенсацию от преступника крайне неприятно, долго и часто практически нереально.

«Шаг за шагом мы это меняем», - отметил он.

Выплаты будут осуществляться тем, кому преступлением нанесены тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.

Законом устанавливаться размер минимально возможного платежа – 40% прожиточного минимума.

Фактические размеры компенсационных платежей будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.

Выплату компенсаций будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

После проведения выплат государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.

Кроме того, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями.

Малюська напомнил, что создание фонда работает в странах ЕС и предусмотрено Европейской конвенцией о компенсации ущерба жертвам насильственных преступлений 1983 года.
ForUm

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