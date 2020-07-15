Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о числе задержанных участников акций, прошедших во вторник в Минске и ряде городов.

«Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения», - сообщили в МВД, передает Интерфакс.

По информации ведомства, больше всего нарушений было зафиксировано в Минске, в Витебске обошлось без задержаний.

В МВД также сообщили, что часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС.

Как сообщалось, накануне вечером в Минске и ряде городов прошли акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты. В белорусской столице люди вышли на центральный проспект столицы – проспект Независимости, собирались в районе площади Победы, районе Немиги у Кафедрального собора. Также в пикеты собирались жители спальных районов – Грушевки, Новой Боровой. Акции не имели конкретного центра сбора, при попытках милиции задержать участников акции, последние разбегались.

Автомобилисты поддерживали участников акции сигналами, из-за чего милиция перекрыла ряд улиц. Кроме того, после 22:00 были перекрыты отдельные станции метро, а на отдельных участках проспекта Независимости отключено освещение.

Кроме того, Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые выполняли свои профессиональные обязанности во время освещения уличных акций протеста.

Во вторник Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.