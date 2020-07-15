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Венгрия ужесточает требования въезда для украинцев для предотвращения распространения коронавируса. Новые правила пересечения границ будут действовать от сегодня, 15 июля 2020 года, сообщает УНИАН.

Как объяснили в нашем посольстве, отныне право попасть в Венгрию имеют лишь граждане Украины, которые являются членами семей венгерских граждан, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание, а также те, кто прибывают из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса.

В пределах 30-километровой зоны от границы можно находиться до 24 часов. Во всех других случаях требуется специальное разрешение от венгерской полиции. Для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска Тиса и Лужанка.


Вчера, 14 июля, накануне введения новых правил на границе Украины с Венгрией образовались огромные очереди.

 
ForUm

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