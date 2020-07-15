Совет Безопасности ООН 14 июля впервые за несколько месяцев провел заседание не в виртуальном формате, а при физическом присутствии официальных представителей стран-членов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Без привычных пейзажей стола-подковы, но при физическом присутствии – впервые за четыре месяца Совбез провел заседание в стенах ООН», - отметил он.

По словам дипломата, заседание Совета Безопасности в штаб-квартире ООН не проводились с 12 марта. Сейчас разрешено присутствовать только двум представителям от каждой из 15 делегаций стран-членов Совбеза.

Передвижение делегатов по залу заседаний предусмотрено только по часовой стрелке, при этом вход и выход расположены в разных частях помещения.

Впоследствии в зависимости от улучшения эпидемиологической ситуации в Нью-Йорке также постепенно откроется штаб-квартира ООН.

«Первая фаза должна начаться 20 июля, когда в здании смогут одновременно находиться не более 400 человек – это 10% от обычного количества посетителей», - уточнил Николенко.