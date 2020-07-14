Служба безопасности Украины задокументировала одного из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, причастного к получению взятки за поступление в учебное заведение. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительным данным следствия, чиновник требовал 5000 долларов США от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант «гарантировал» зачисления ее родственника на обучение в лицей.

Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в его служебном кабинете во время получения части взятки в размере 2500 долларов США.

Сейчас задержанный помещен в гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка (по городу Киеву и Киевской области). Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.