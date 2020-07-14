Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ и других правоохранительных органов в аннексированном Россией Крыму применяют пытки, в частности избиения, удары электрическим током и удушения для того, чтобы заставлять людей давать показания. Об этом говорится в недавно опубликованном докладе Генерального секретаря ООН по Крыму, сообщает DW.

Никто из виновных так и не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в Крыму. Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления каких-либо обвинений.

В докладе Генерального секретаря ООН отмечается, что риск пыток и жестокого обращения особенно высок во время произвольных арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром.

В задокументированных случаях после поступления пострадавших в Симферопольский СИЗО или изоляторов временного содержания медицинский персонал обычно отказывал им в осмотре и фиксировании имеющихся телесных повреждений.

«Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов», - говорится в сообщении.

В докладе Генсекретаря ООН по Крыму требуют от России привлечь виновных к ответственности и быстро и эффективно расследовать все заявления о пытках, жестоком обращении, произвольных арестах и задержаниях в аннексированном Крыму.

В ООН напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не предусматривает никаких исключений.