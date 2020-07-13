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Столичная власть не планирует повышать стоимость проезда в городском электротранспорте из-за увеличения с 1 августа тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии - на 54%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям», - сказал Кличко.

Вместе с тем, он отметил, что сегодня на всем подвижном составе «Киевпастранса» и на станциях скоростного трамвая, городской электрички и фуникулера пассажиры могут воспользоваться электронной билетом. И не платить наличными. 50% всех пассажиров уже платят за проезд бесконтактно.

«Город планирует полностью перейти на бесконтактные способы оплаты за проезд. Тем самым исключив наличные в общественном транспорте столицы», - добавил Кличко.
ForUm

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