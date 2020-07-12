В Одессе в результате пожара в жилом доме 1814 года постройки сгорел третий этаж, на котором размещались семь-восемь квартир, сообщает ТСН со ссылкой на местных жителей. Возгорание ликвидировали.

«Весь третий этаж [сгорел]… минимум 7−8 квартир. Знакомые передают, что жертв среди жителей нет. Однако есть те, кто остался в пижаме, без одежды, денег, ничего нет», — сообщила изданию жительница квартиры на третьем этаже.

По словам женщины, пожар в этом доме происходит не впервые и в прошлый раз возгорание произошло из-за неисправности проводки.

В ГСЧС сообщили, что пожарные ликвидировали огонь в 14:33. По данным ведомства, происшествие обошлось без пострадавших и погибших. Причины пожара на данный момент устанавливаются.

Напомним, в Одессе в доме на улице Бунина, 35 на втором этаже в квартире возник пожар, который распространился на третий этаж и крышу.