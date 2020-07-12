также в разделеМир
Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по собору Святой Софии 9
Россия завершила испытания вакцины от коронавируса 22
Сегодня в Польше состоятся выборы президента 11
Трамп подтвердил кибератаку против российской «фабрики троллей» 27
Хорватия ужесточила систему въезда для украинцев 23
На пляже Египта одновременно утонули 11 человек 59
Борис Джонсон призвал усилить масочный режим 14
Эрдоган утвердил предоставление Собору Святой Софии статуса мечети 24
Собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью 32
Посольство КНР заявило новой смертельной «неизвестной пневмонии» в Казахстане 40
СМИ: Мэр Сеула покончил с собой после обвинений в домогательствах 16
В мире зафиксировано почти 12,4 миллиона случаев коронавируса 22
И.о. президента Боливии заболела COVID-19 16
В Китае из-за смога умерли в десять раз больше людей, чем от COVID-19 22
Берлин решил дать «расистской станции» имя российского композитора, но тот оказался антисемитом 88
ВОЗ: Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается 123
В ООН считают, что пандемия COVID-19 была предсказуема 15
Эпидемия коронавируса погрузила мировой рынок труда в кризис 18

В Хабаровске 12 июля продолжились акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Протестующие прошли центром города и собрались перед зданием правительства края. В их поддержку сигналили водители автомобилей.

Об этом сообщает Настоящее время.

По подсчетам штаба Алексея Навального в Хабаровске, на митинге собрались около двух тысяч человек. Агентство ТАСС пишет о «нескольких сотнях человек».

Здание правительства защищал отряд бойцов ОМОНа. Они заняли здание около полудня по местному времени.

Рядом были также припаркованы два полицейских КамАЗа с бойцами в экипировке.

Пресс-служба правительства края обратилась к протестующим с просьбой не участвовать в акциях протеста, напоминая, что «любые митинги сейчас являются несанкционированными».

«На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие!» — сказано в Instagram Хабаровского края.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги