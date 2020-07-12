В Хабаровске 12 июля продолжились акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Протестующие прошли центром города и собрались перед зданием правительства края. В их поддержку сигналили водители автомобилей.

Об этом сообщает Настоящее время.

По подсчетам штаба Алексея Навального в Хабаровске, на митинге собрались около двух тысяч человек. Агентство ТАСС пишет о «нескольких сотнях человек».

Здание правительства защищал отряд бойцов ОМОНа. Они заняли здание около полудня по местному времени.

Рядом были также припаркованы два полицейских КамАЗа с бойцами в экипировке.

Пресс-служба правительства края обратилась к протестующим с просьбой не участвовать в акциях протеста, напоминая, что «любые митинги сейчас являются несанкционированными».

«На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие!» — сказано в Instagram Хабаровского края.