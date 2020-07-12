За сутки, 11 июля, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив трех военных. Сегодня, 12 июля, оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Боевики применяли запрещенные минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Оккупанты стреляли по украинским позициям у Водяного, Марьинки, Авдеевки, Новотошковского, Майорска, Орехово.
За минувшие сутки трое украинских военных получили ранения.
По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки украинские военные уничтожили трех и ранили одного захватчика.
С начала текущих суток, 12 июля, вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, в частности из запрещенных образцов вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения сторон на подступах к Новотошковского, Крымского, Хутора Вольного, Авдеевки, Опытного, и Марьинки.
Потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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