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Несколько выпускников киевской городской школы №90 после сдачи внешнего независимого тестирования по истории записали и выложили в соцсеть оскорбительное видео в адрес крымских татар, один из выпускников также заявил, что «Крым – это Россия».

Сейчас видео удалили, но его все равно можно найти в соцсети.

Руководство Киевской городской школы № 90 уже опубликовало в Facebook официальные извинения за своих воспитанников.

На видео отреагировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, абсолютное большинство пользователей соцсети возмутились и потребовали привлечь выпускников школы к ответственности. 

Кроме того, Чубаров пригласил в Офис Меджлиса крымскотатарского народа выпускников, которые обидно высказывались в отношении крымских татар. Он пообещал, что там лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев лично вручит каждому из них книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.
ForUm

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