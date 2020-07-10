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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, которым официально предоставил Собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Эрдоган сделал это сразу после того, как высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Айя-София, аннулировав решение 1934 года о преобразовании собора в музей.

Толпы людей начали собираться перед собором в Стамбуле после появления новостей об изменении статуса памятника.

Собор, построенный в VI веке при византийском императоре Юстиниане I, почти тысячелетие считался крупнейшим в мире христианским храмом.

После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, пристроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Накануне решения суда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что преобразование собора в мечеть не означает его закрытия для туристов.

По его словам, Турция сохранит там христианские иконы. «Все наши основные мечети открыты как для посетителей, так и для верующих», - сказал Калин.

 
ForUm

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