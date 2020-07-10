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Собор Святой Софии или Айя-София, как ее называют в Турции, снова стал мечетью. Турецкий суд отменил решение от 1934 года о преобразовании собора в музей. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN Turk.

Известно, что главная святыня православия стала мечетью в 1453 ujle после падения Константинополя – и оставалась ей 500 лет, до 1934, когда Ататюрк в рамках светских реформ сделал ее музеем Святая София считается символом Стамбула.

Ежегодно ее посещают около 4 миллионов туристов.

 

 
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