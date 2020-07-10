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Китайские чиновники сообщают, что в Казахстане вспыхнула смертельная «неизвестная пневмония», смертность от которой выше, чем от COVID-19. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на MailOnline.

«Китайские чиновники предупредили, что в Казахстане вспыхнула смертельная «неизвестная пневмония» со смертностью, намного превышающей смертность от COVID – 19», - говорится в сообщении.

Посольство Китая заявляет, что в Казахстане в первой половине года было зарегистрировано 1 772 случая смерти от пневмонии, в том числе 628 в июне. Несмотря на то, что официальные лица в Казахстане говорят, что это просто эпидемия пневмонии, китайские чиновники утверждают, что смертность от этой болезни намного выше, чем от коронавируса.

Дипломаты призвали граждан Китая принять те же меры предосторожности, что и в отношении коронавируса. Это ношение маски, и социальная дистанция.  

Отметим, что Казахстан стал первой страной мира, которая во второй раз ввела карантин на всей территории.

С 5 июля работа общественного транспорта в городах Казахстана ограничена, а гражданам запрещено передвигаться группами более трех человек. Также закрыты спортивные учреждения и торговые центры, запрещены массовые мероприятия. Карантин должен продлиться две недели.

Прошлый карантин действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая.

По данным Worldometers количество заболевших коронавирусом в Казахстане составляет 54 747 человек, из них 264 с летальным исходом.
ForUm

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