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Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого нашли мертвым, в предсмертной записке попросил у всех прощения, сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Yonhap,

Предсмертную записку мэра нашли на столе в кабинете его официальной резиденции. «Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все», – говорится в записке.

 64-летний политик пропал после того, как его бывшая секретарь подала заявление в полицию с жалобой на нежелательные «физические контакты» и «неуместные» сообщения от начальника. Полицейские начали широкомасштабную операцию по поиску мэра, в которой участвовали сотни офицеров, беспилотных летательных аппаратов и служебных собак. Позже тело Пак Вон Суна нашли в лесу у горы Пукаксан недалеко от официальной резиденции мэра в центре Сеула.

По данным полиции, предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Следов насильственной смерти на теле не было.
ForUm

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