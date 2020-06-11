также в разделеОбщество
11 июня. Картина дня 15
Ляшко объяснил антирекорд по COVID-19 «очередью» из тестов 18
«Пленки Лероса»: НАБУ начало расследование в отношении Ермака 10
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара 24
ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки 16
Начато спецрасследование в отношении организаторов подрыва авто полковника СБУ 15
Еврокомиссия назвала условия открытия границ для украинцев 43
Число зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек 17
Украинцы оформили уже 15 миллионов биометрических загранпаспортов 11
Конгресс США выделил $250 млн помощи Украине в сфере безопасности 19
Госстат отказался публиковать данные о смертности во время карантина 23
Зеленский ответил на петицию инвесторов «Укрбуда» 15
Посол: Авиакомпании могут отложить возобновление авиарейсов из Украины в ЕС 22
За три года безвиза украинцы совершили 49 миллионов поездок в страны ЕС 14
КМИС: Зеленского на выборах поддержали бы 37,6% украинцев 21
Апелляционный суд отменил уменьшение суммы залога Кожаре и арестовал его 18
СБУ объяснила, почему Стерненко подозревают в убийстве 48
Шмигаль допустил ужесточение карантина 38

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление водоснабжения в оккупированный Крым пока не стоит на повестке дня.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на пресс конференции по случаю 100 дней работы правительства, сообщает «Украинская правда».

«Относительно воды в Крым.. Вы видите результат: вода в Крым не подается, и мы понимаем, что она физически не может туда отправиться, не может разделиться. Другое дело, что Российская Федерация, которая сегодня является оккупантом Крыма, не выполняет свои обязательства перед людьми, которые там живут относительно вещей, прописанных в международной конвенции: которые она должна выполнять как оккупант. Поэтому конечно эти вопросы нас волнуют и беспокоят, но возобновление поставок через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, это не является предметом какого-либо торга», – отметил он.

Напомним, 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос «гуманитарной ответственности».  

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги