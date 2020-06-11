Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление водоснабжения в оккупированный Крым пока не стоит на повестке дня.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на пресс конференции по случаю 100 дней работы правительства, сообщает «Украинская правда».

«Относительно воды в Крым.. Вы видите результат: вода в Крым не подается, и мы понимаем, что она физически не может туда отправиться, не может разделиться. Другое дело, что Российская Федерация, которая сегодня является оккупантом Крыма, не выполняет свои обязательства перед людьми, которые там живут относительно вещей, прописанных в международной конвенции: которые она должна выполнять как оккупант. Поэтому конечно эти вопросы нас волнуют и беспокоят, но возобновление поставок через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, это не является предметом какого-либо торга», – отметил он.

Напомним, 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос «гуманитарной ответственности».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.