Около 49 тысяч человек умерло в двух крупнейших городах Китая с начала года из-за смога. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на исследование группы ученых, передает УНИАН.

По их данным, высокий уровень смога может стать причиной хронической обструктивной болезни легких, рака легких, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

По оценкам, с 1 января 2020-го загрязнение воздуха привело к более чем 22 тысячам смертей в Пекине и 27 тысячам - в Шанхае. Также ученые посчитали, сколько граждане Китая отсутствовали на работе по болезни и пришли к выводу, что смог нанес экономический ущерб Пекину и Шанхаю в размере 23 миллиардов долларов.

В целом исследователи отмечают улучшение экологической ситуации в Китае по сравнению с 2019 годом. Положительную динамику они связывают с пандемией коронавируса.