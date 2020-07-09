Украина пока не пошла ни на какие уступки в отношениях с Венгрией, стороны работают над восстановлением доверия и поиском взаимоприемлемых решений. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы пока не сделали друг другу в переговорах с Петером Сийярто (министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. - Ред.) уступок, но мы сфокусированы на восстановлении доверия друг к другу и наших стран друг к другу и на разработке позитивной повестки дня. Мы понимаем, что комплексно проблемы в наших отношениях могут быть устранены только после проведения встречи Президента Украины и премьер-министра Венгрии, и мы работаем для того, чтобы такая встреча состоялась и была результативной. Но пока ни о каких уступках одной стороны другой речь не идет, мы только ищем взаимоприемлемые решения», - сказал Кулеба.

Он также отметил, что было бы «большим преувеличением» утверждать, что Венгрия блокирует сотрудничество Украины с НАТО. В качестве аргумента дипломат привел тот факт, что Венгрия недавно присоединилась к консенсусу относительно участия Украины в программе Партнерства расширенных возможностей НАТО.

В этом контексте Кулеба также напомнил, что сегодня с визитом в Брюсселе находится вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая принимает участие в заседании послов стран-членов НАТО.

«То есть в принципе, сотрудничество есть, но Комиссия (Украина-НАТО. - Ред.) на высочайшем уровне действительно заблокирована из-за позиции Венгрии», - констатировал глава МИД.