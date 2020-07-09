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Иерусалимский Патриарх обеспокоен призывами членов турецкого правительства изменить нынешний статус собора Святой Софии из музея в действующую мечеть.

Фото:РБК

Как сообщает сайт Иерусалимского Патриархата, об этом сказал Патриарх Феофил в своем заявлении по вопросу возможного изменения статуса х Святой Софии.

«В течение нескольких поколений регион и его жители пережили трудные времена, которые оставили болезненные воспоминания. Однако, к чести Турции, в течение почти 100 лет она управляла собором Святой Софии как музеем, чтобы поддерживать нейтралитет в отношении этого места. В результате этого люди всего мира и любого происхождения могут наслаждаться его духовным, архитектурным и историческим великолепием», – отметил Патриарх Феофил.

Он назвал собор Святой Софии символом терпимости и призвал к сохранению взаимного уважения и равенства.

«Будучи хранителями священного наследия в Иерусалиме и на Святой Земле, в течение почти 2000 непрерывных лет, на земле, на которой три Авраамических веры претендуют на равные права, мы решительно подтверждаем тот факт, что равенство способствует миру и взаимному уважению.   Мы надеемся и молимся, что на благо всех людей доброй воли, Турция как нация, способная повлиять на весь наш регион на пути роста и взаимного сосуществования, будет уважать нынешний статус собора Святой Софии и сохранит его», – заключил Патриарх Феофил.
ForUm

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