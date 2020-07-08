Всемирная организация здравоохранения признала, что коронавирусная инфекция может распространяться по воздуху. Об этом на брифинге в Женеве сообщила технический руководитель ВОЗ по профилактике инфекций и борьбе с ними Бенедетта Аллегранци, сообщает УНИАН.

По ее словам, вирус распространяется не только через крупные капли при кашле, чихании или общении, а и через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

«Мы признаем, что в этой области появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение», - сказала она.

Аллегранци отметила, что появляются свидетельства передачи коронавирусной инфекции по воздуху, однако их необходимо интерпретировать. «Нельзя исключать возможность передачи воздушным путем в общественных местах, особенно в очень специфических условиях: в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях», - добавила представитель ВОЗ.