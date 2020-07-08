Поправка к Конституции РФ о вере в Бога не может оскорблять атеистов.

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Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«Как это (нововведение) может оскорблять атеистов? Это же констатация факта, что предки передали нам веру в Бога. Ведь факт существования атеистов не оскорбляет верующих. <…> Атеист может считать, что верующий заблуждается, но существование верующего не оскорбляет атеиста», - отметил Владимир Легойда.

В п. 2 новой статьи 67.1 Конституции России говорится, что «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля.