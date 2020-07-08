За прошедшие сутки, 7 июля, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение где им была оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.