В Луганской области 7 июля в ходе спецоперации предупреждено совершение диверсии и задержан диверсант-разведчик оккупационной администрации РФ, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22.

Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот», которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности. Целью диверсии была экологическая катастрофа и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершения преступления.