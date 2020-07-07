также в разделеРелигия
Вышла вторая часть фильма о возрождении Святогорской лавры
В УПЦ рассказали, чему учит подвиг Иоанна Крестителя
Митрополит Антоний рассказал, почему мы не всегда получаем просимое в молитвах 8
Ректор КДАиС объяснил, почему Христос исцелял так много бесноватых 10
Священник УПЦ рассказал, почему православным нельзя участвовать в праздновании Ивана Купала 9
Управделами УПЦ рассказал, почему праздник апостолов Петра и Павла отмечается в один день 13
Церковь празднует Рождество Иоанна Крестителя 34
Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность участия в празднованиях Ивана Купала 18
Черногорский митрополит рассказал о последствиях преследования Церкви властями 21
В УПЦ объяснили, могут ли в Церкви «развенчать супругов» 20
Митрополит Антоний объяснил, почему только веры недостаточно 20
На Черниговщине освятили новый храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ 16
В УПЦ почтили память Блаженнейшего Митрополита Владимира 18
Митрополит Илларион объяснил, в чем причина усугубляющегося раскола в Украине 15
Патриарх Кирилл считает желание Эрдогана сделать из Софии мечеть угрозой для всего мирового Православия 47
Запорожский митрополит обратился в Верховную Раду с просьбой защитить права верующих 16
В Черногории к акции поддержки Церкви присоединились юристы и военные 26
Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность «культа толерантности» 25

Как только человека посетит мысль о самоубийстве, необходимо исповедоваться священнику.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал Предстоятель Грузинской Православной Церкви Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, комментируя самоубийство 11-летнего грузинского мальчика.

Он рассказал о грехе самоубийства и что является его настоящей причиной.

 «Мы должны быть очень осторожны. Сегодня похоронили 11-летнего мальчика, который покончил с собой. Если его спросить, почему он покончил с собой, не будет ответа. Его преследовал дьявол», — сказал Предстоятель Грузинской Церкви. 

Патриарх подчеркнул, что как только человека посетит мысль о самоубийстве, он должен пойти к священнику исповедоваться.

 «Пусть Бог даст нам мир. Вы должны учить своих детей, вы должны предупреждать их, и мы должны помнить, что человек, который совершает самоубийство, своими руками отдаёт свою душу дьяволу», — отметил Патриарх Илия II.

  Предстоятель Грузинской Церкви вспомнил случай из своей юности, когда несколько часов до самоубийства студента духовной академии почувствовал, что с юношей творится что-то неладное. Илию II тогда охватил внезапный страх. Как позже осознал будущий Патриарх, он рассмотрел в парне дьявола, который заполнил его душу и довёл до самоубийства.

По словам Патриарха Илии, «нужно думать о том, что важно и что вечно — о Царствии Небесном, а не о временных реалиях, и делать всё возможное, чтобы стать наследниками Царствия Небесного».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
10
Теги