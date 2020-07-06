Бывший председатель Национального банка Украины Яков Смолий считает, что давление на НБУ, из-за которого он написал заявление на увольнение, началось еще с осени прошлого года. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

«С тех сфабрикованных, по моему мнению, коррупционных скандалов, когда двух человек (сотрудников Нацбанка. - Ред.) арестовали за попытку получить взятку. И где эти дела? Тогда же начались и митинги. Месяц барабанили здесь (под зданием НБУ, - Ред.) под стенами. Месяц у дома, где я живу: кони, люди, оркестры, похоронные марши. Мы были вынуждены с женой жить в квартире, адрес которой они не знали. Группа канала «1+1» приезжала в дом , где живет моя дочь. Для чего?» - заметил Смолий.

Он добавил, что давление оказывалось преимущественно на него и первого заместителя Екатерину Рожкову. Впоследствии давление начали оказывать и на его заместителя Олега Чурия, подчеркнул Смолий.

Бывший глава регулятора сообщил, что на одном из совещаний с участием президента Владимира Зеленского, его советников и членов правительства министр экономики заявил, что в их макропрогнозе заложена инфляция 11%, учетный курс доллара к гривне - 29 или 30.

«А Национальный банк ставит себе целью инфляцию 5% +/- 1 процентный пункт и дает рынку устанавливать курс 27. Это влияет на доходную часть бюджета. А им надо сделать так, чтобы курс и инфляция были именно такими. Извините, но это разговор не на профессиональном уровне», - подчеркнул Смолий.

По цели якобы сфабрикованных коррупционных дел Смолтй объяснил, что их целью, по его мнению, была дискредитация НБУ.

«Если проследить линию событий вокруг ПриватБанка, есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Национального банка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки», - отметил он.

Как сообщал ForUm, 3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.