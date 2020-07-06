Присоединяясь к народным гуляниям в праздник Рождества Иоанна Предтечи, человек заигрыванием с язычеством перечеркивает путь к своему спасению.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Пророк Иоанн стал последним среди пророков, предсказывающих приход в мир Мессии. Он долго готовился к исполнению своего главного предназначения – проповеди еврейскому народу о пришествии Спасителя и своим аскетичным образом жизни положил начало монашеству». - отметил митрополит Антоний.

Митрополит Антоний рассказал историю рождения пророка Иоанна Предтечи.

Во время царствия Ирода жил священник по имени Захария. И была у него жена, которую звали Елизавета. Супруги вели праведную и благочестивую жизнь. Будучи в преклонных летах, они не имели детей, так как Елизавета была бесплодна, отчего сильно сокрушались об этом.

Однажды во время каждения в святилище Захарии вдруг явился Ангел, который возвестил Захарии о том, что его молитвы услышаны и у него родится сын «и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их…» (Лк 1:13–16).

Иоанн Креститель родился на шесть месяцев раньше Христа и был по материнской линии Его родственником.

Первыми христианами была положена традиция празднования рождества Крестителя Господня, а с IV века праздник включили в христианский календарь.

Митрополит Антоний объяснил, откуда пошли традиции языческих празднований в этот день.

«Языческие традиции тяжело изживаются в народе. И этому есть объяснение. Человеку, из-за его приземленности, греховности и неразвитости, легче поклоняться миру видимому, примитивному, нежели тянуться вверх, к миру невидимому, возвышенному.

В ночь на Ивана Купалу (Купало – языческий бог плодов) наши предки-язычники праздновали день летнего солнцестояния. По старому стилю он выпадал на 23-24 июня, по новому – на 7 июля. Неосведомленные предки считали, что необходимо приносить жертвы божеству, ублажать его. Поэтому зажигали костры, юноши и девицы плясали вокруг него, гадали… Как результат – празднество похоти», - подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, православным христианам важно помнить, что «за привлекательной картинкой костров и гуляний стоит кощунственная вещь – оскорбление того, кто с горячим сердцем, неутомимой молитвой и проповедью подготовил мир к приходу Христа Спасителя. Присоединяясь к «народным гуляниям», вы перечеркиваете путь к своему спасению».

Он посоветовал, что лучше сделать в этот день.

«В этот день постарайтесь чуть больше обычного сосредоточиться на молитве, вспомните славного Пророка и Крестителя Господня Иоанна, его житие и возрадуйтесь его рождеству как началу явления миру Господа нашего Иисуса Христа», - сказал управделами УПЦ.