Электронная петиция о запрете внедрения 5G-связи в Украине собрала 25 тысяч подписей на сайте президента. Теперь глава государства должен ее рассмотреть.

Петиция была обнародована еще 7 апреля. На сбор необходимого количества подписей ей понадобилось почти три месяца.

«Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране», - сказано в документе.