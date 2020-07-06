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Электронная петиция о запрете внедрения 5G-связи в Украине собрала 25 тысяч подписей на сайте президента. Теперь глава государства должен ее рассмотреть.

Петиция была обнародована еще 7 апреля. На сбор необходимого количества подписей ей понадобилось почти три месяца.

«Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране», - сказано в документе.

 
ForUm

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