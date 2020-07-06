На границе с Польшей возобновлена ​​работа пункта пропуска «Грушев-Будомеж», пропуск легкового и грузового транспорта возобновлен 6 июля в 1:00, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По состоянию на 8:00 границу здесь пересекли всего 74человека.

Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска, сразу же, как это стало возможным с польской стороны.

На границе с Польшей на сегодня пока не осуществляется пропуск в пунктах пропуска «Смильница», «Угринов», «Устилуг». Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов пропуска сразу же, как с польской стороны заработают пункты пропуска «Кросценко», «Долгобичув» и «Зосин», соответственно.

Функционирующие на данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока. По состоянию на 6 утра сегодня очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами ЕС нет.