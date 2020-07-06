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За минувшие сутки, 5 июля, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

По данным разведки, 5 июля наши защитники уничтожили двух и ранили еще минимум двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

Своим огнем из разрешенного вооружения наши защитники подавили активность врага.

По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
ForUm

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