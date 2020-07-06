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Ученые считают, что большинство видов рыб исчезнут до 2048 года полностью. Об этом пишут в журнале Science, сообщает 112 Украина.

«К 2048 году мы останемся без рыбы», – заявляют ученые-океанографы и экономисты Северной Америки.

«По нашим анализам, если не произойдут изменения, то, исходя из нынешней ситуации, прогнозируется возникновение серьезной угрозы обеспечению всего мира пищей, качества прибрежных вод и стабильности экосистемы, что повлияет на нынешнее и будущее поколения». Нарушение состояния морей на самом деле истощает экосистему океанов, подвергая опасности обеспечения продовольствием жителей нашей планеты. Если ничего не будет сделано, то виды, которые населяют море, за 20 лет исчезнут», – утверждают ученые.

Такое ускоренное снижение численности – следствие рыбного лова и загрязнения морей, которые превратились в огромную свалку.

Обратный эффект тоже вполне реален, поскольку любой вид, что восстановил нормальный уровень размножения, укрепляет здоровье и стабильность океанов, а также усиливает их способность выдерживать такие удары, как загрязнение и глобальное потепление.

«Все эти данные также показывают, что, пока не стало слишком поздно, нынешние тенденции еще возможно остановить, – оценивают ситуацию ученые и добавляют, – на это время морские зоны, которые охраняются, составляют менее 1% морей и океанов планеты». 
ForUm

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