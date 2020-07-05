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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили украинцев с шестой годовщиной освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов на Донбассе.

«Сегодня в нашей стране двойной праздник! Ведь кроме дня ВМС мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии, с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с Востока. Сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину», — заявил глава государства во время выступления в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, который в настоящее время находится в Краматорске с рабочим визитом, также поздравил украинцев по видео-мосту.

«Это большой двойной праздник, мы присоединяемся к теплым поздравлениям моряков наших Военно-морских сил Украины. На самом деле, мы сегодня ощущаем единство Украины. И этот телемост демонстрирует единство Украины, сегодня — от Одессы до Краматорска, а ежедневно — от Ужгорода до Донецка и Луганска. Украина единая, соборная, неделимая, независимая, — и в ближайшее время, я уверен, будет мирным государством с мирным небом», — заявил он.
ForUm

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