Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил руководство Европейской Комиссии, что независимость Национального банка является приоритетом для власти.
Об этом Шмыгаль сказал вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису, сообщил премьер в Twitter.
«Благодарен за доверительный разговор Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС. Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом», — написал он.
Grateful for trusting conversation with @VDombrovskis. It’s truly important to understand that #Ukraine has a strong and reliable friend in the #EU. Ensured him that the independence of the National Bank of Ukraine remains our unconditional priority.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 3, 2020
Как сообщал ForUm, Верховная Рада сегодня, 3 июля, уволила главу НБУ Якова Смолия.
Он подал заявление об увольнении 1 июля.
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