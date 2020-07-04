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Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил руководство Европейской Комиссии, что независимость Национального банка является приоритетом для власти.

Об этом Шмыгаль сказал вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису, сообщил премьер в Twitter.

«Благодарен за доверительный разговор Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС. Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом», — написал он.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада сегодня, 3 июля, уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.
ForUm

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