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Мэр Киева Виталий Кличко вместе с операторами мобильного рынка представил работу мобильной связи стандарта 4G в киевском метрополитене, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сегодня мы, вместе с операторами мобильного рынка Украины, представляем запуск 4G связи на 8 станциях киевского метро. Как вы знаете, на станции «Академгородок» система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала», - сказал Кличко.

По словам мэра столицы, развитие сети 4G стало возможным благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП «Киевский метрополитен». Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, ​​до стандарта 4G.

«Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке», - отметил Кличко.

Мэр отметил, что такие примеры сотрудничества государства с частным сектором показывают, что нет ничего невозможного и будущее - за развитием и внедрением технологий.

«Я благодарю всех причастных к этому важному делу. А киевлян хочу поздравить с тем, что наш город становится еще более технологичным и удобным для нужд жителей», - сказал Кличко.

В общем связь 4G работает с сегодняшнего дня на 9 станциях киевского метро - «Академгородок», «Житомирская», «Святошин», «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь», «Сырец», «Дорогожичи» и «Лукьяновская».
ForUm

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