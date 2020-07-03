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Служба безопасности Украины блокировала в Бердянске деятельность ботофермы, которая входила в разветвленную межрегиональную сеть, управляемую из России, для дискредитации украинской власти, сообщает пресс-центр СБУ.

Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 «ботов». Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов.

Информационные «вбросы», которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

В ходе проведения обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.

Разоблачение ботофермы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области.
ForUm

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