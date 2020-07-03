также в разделеПроисшествия
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, пострадали 16 человек 14
В Кирилловке на базе отдыха произошло массовое отравление 26
Количество заболевших COVID-19 в Украине снова растет 25
В Черкассах из-за COVID-19 умер завотделением поликлиники 32
Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, ранены 2 военных 10
На Буковине произошло землетрясение 75
В Украине число госпитализированных из-за COVID-19 выросло почти вдвое 62
На западе Украины все еще подтоплены 19 населенных пунктов 17
На Одесчине напали на руководителей нацпарка «Тузловские лиманы» 19
В Украине за сутки – 706 новых случаев COVID-19 62
ООС: Боевики совершили 12 обстрелов, ранены двое военных 12
В Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата облсовета 46
В Луганской области произошло обрушение в шахте: есть жертвы 22
Сутки в ООС: боевики совершили восемь обстрелов 14
В результате обстрелов боевиков, погиб 1 военный, еще 3 – ранены 13
В Ривном пьяная полицейская сбила двух женщин 28
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный 41
На Закарпатье произошло два землетрясения 21

За минувшие сутки, 2 июля, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня.

За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2465 грн.
9
Теги