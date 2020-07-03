За минувшие сутки, 2 июля, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня.

За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет.