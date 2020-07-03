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Министерство культуры не намерено пересматривать квоты на украинский продукт в теле - и радиоэфире. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава министерства Александр Ткаченко.

При этом, по словам Ткаченко, сейчас нет рынка, который может делать качественный украиноязычный контент. «Поэтому очевидно, что определенное время русскоязычное кинопроизводство и экспорт останутся. Я очень верю, что этот период будет недолгим. Но здесь стоит учитывать экономические показатели», — подчеркнул министр.

Также Ткаченко отметил, что не является «сторонником насилия» над вопросом защиты украинского языка. «Я за популяризацию языка и за диалог. Но мы не можем приехать в Одессу или Харьков и штрафовать официантов за то, что нас не обслуживают на государственном языке. Это не метод достижения естественного использования украинского языка. Насилие в этом вопросе — это «совок 2,0», — добавил глава Минкульта.

Согласно закону о функционировании украинского языка, в середине 2024 года квоты вещания на украинском телевидении вырастут с 75 до 90%.


 

 
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