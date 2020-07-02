Министерство финансов «предоставило достаточно времени» международным инвесторам для оценки влияния возможной отставки главы правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает «Европейская правда».

«Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей», - заявил Марченко.

«Мы ценим поддержку инвестиционного сообщества Украины, которую они демонстрировали еще вчера, и продолжим политику открытости и прозрачности в отношениях с рынком. Министерство финансов отмечает, что остается преданным взвешенной фискальной и денежно-кредитной политике, а также конструктивному сотрудничеству с НБУ и пути продолжения реформ, которые поддерживаются нашими международными партнерами», - отметил Марченко.

Напомним, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.