По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 24-28 июня, парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 15,3%, «Европейская солидарность» - 13,6%, «Батькивщина» - 10,7%.

«Сила и честь» и партию Шария готовы поддержать 3,7% избирателей, Радикальную партию – 3,5%, «Голос» - 3%, ВО «Свобода» - 2,5%, «Украинская стратегия» - 2,2%. Около 20% не определились с партийными предпочтениями.

Напомним, 18 мая по опросу группы Рейтинг Слуга народа получала 34% голосов.

19 мая по опросу КМИС за партию готовы были проголосовать 31,2% избирателей.