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В Украине по состоянию на начало июня 12% граждан назвали себя богатыми, тогда как в конце апреля таких было 20,5%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, КМИС с 1994 года регулярно в своих опросах ставит вопрос «Какое из этих утверждений наиболее точно соответствует финансовому положению Вашей семьи?» с возможными вариантами:

1 - Нам не хватает денег даже на еду;

2 - Нам хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно;

3 - Нам хватает денег на еду, одежду и мы можем кое откладывать, но этого не хватает, чтобы покупать дорогие вещи (такие как холодильник или телевизор);

4 - Мы можем позволить себе покупать некоторые дорогие вещи (такие как телевизор или холодильник);

5 - Мы можем позволить себе купить все, что захотим.

«Если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (ответы 4-5, могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20,5% респондентов, то в начале июня – уже 12 %», - отмечают в КМИС.

Зато, с 30% до 36% выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут несколько откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно).

В то же время, уровень абсолютной бедности – тех, кому не хватает денег на еду - практически не изменился – 11.5% в конце апреля против 12% в начале июня.

Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности.
ForUm

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