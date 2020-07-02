Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника отдела прокуратуры Ривненской области после получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, чиновник за ежемесячную неправомерную выгоду обещал начальнику отделения полиции содействие в непривлечении его к возможной уголовной ответственности и в дальнейшем «крышевать» его деятельность перед органами Государственного бюро расследований.

1 июля следователи ГБР задержали прокурора в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после очередного получения неправомерной выгоды в виде 2 ноутбуков.

В помещении прокуратуры Ривненской области и по месту жительства прокурора проведены обыски.