Представители куреня Казацкого Войска Запорожского Низового пока не имеют права патрулировать или охранять общественный порядок на Мелитопольщине. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В правоохранительном органе отметили, что общественные формирования могут привлекаться к охране общественного порядка и государственной границы только после прохождения специальной регистрации и осуществлять такую ​​деятельность исключительно с участием полиции.

«В настоящее время общественное формирование в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких общественных формирований осуществляется только с привлечением сотрудников полиции», - сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

29 июня сайт «РА-Мелитополь» сообщил об открытии мелитопольского куреня Казацкого Войска Запорожского Низового с участием атамана Александра Панченко. В новости говорится о том, что представители казацкой организации планируют в качестве «народной дружины» охранять общественный порядок.

«Мы готовим формирование, которое как народная полиция будет выполнять функции охраны общественного порядка. Такие функции мы выполняли и раньше: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях. Сегодня ведем переговоры с главой Новенского сельсовета, Бердянской погранзаставы. Казаки, как и полиция, имеют право проводить задержания и составлять админпротоколы. В городах мы можем охранять общественный порядок совместно с работниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому», - цитирует мелитопольский сайт атамана мелитопольского куреня Казацкого Войска Запорожского Низового Игоря Лысенко.

Присутствующий на открытии Мелитопольского куреня Александр Панченко возглавляет Казацкое Войско Запорожское Низовое, которое с начала 2000-х сотрудничало с УПЦ МП. Также Панченко фигурирует в телефонных переговорах советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным с марта 2014 года, как человек, с помощью которого россияне надеялись взять регион под свой контроль. Эти записи были обнародованы в 2018 году во время судебного заседания по государственной измене экс-президента Виктора Януковича.