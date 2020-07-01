В Черкассах от осложнений, вызванных коронавирусом, умер заведующий хирургическим отделением поликлиники Олег Гайда.
«Из-за осложнений от COVID-19 ушел из жизни заведующий хирургическим отделением филиала №2 КНП «Консультативно-диагностической поликлиники» Олег Гайда», - сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
Он был госпитализирован в больницу с диагнозом «коронавирус» и 30 июня из-за осложнения от болезни умер.
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