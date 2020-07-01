В Польше хотят, чтобы украинские работники приезжали на работу в аграрном секторе, поскольку потребность на рынке очень большая.

Об этом во время встречи в понедельник в Варшаве с послом Украины в Польше Андреем Дещицей заявил министр сельского хозяйства и развития села РП Ян Кшиштоф Ардановский, сообщает Укринформ.

«Мы хотим, чтобы граждане Украины охотно приезжали работать в аграрно-потребительском секторе Польши, поскольку потребности на рыке очень большие», - заявил Ардановский.

Он отметил, что украинские работники пользуются авторитетом у польских аграриев, а благодаря культурной и языковой близости легко находят работу в сфере сельского хозяйства.

Ардановский проинформировал Дещицу о нынешние условия трудоустройства работников в сельском хозяйстве, в частности с учетом пандемии COVID-19.

Как отмечается, Дещица выразил надежду, что отношение к украинцам, работающим в аграрном секторе Польши, будет не хуже, чем к польским.

По мнению дипломата, необходимо открыть очередные пункты пропуска на украинско-польской границе с целью улучшения пограничного движения и полного возобновления регулярных автобусных сообщений между обеими странами.

Дещица также спросил о заинтересованности польской стороны инвестирования в Украину. Ардановский подтвердил, что польские компании аграрно-потребительского сектора рассматривают возможность инвестиций. По его мнению, есть потребность широкого рекламирования в Польше условий инвестирования на украинском рынке.