Президент Владимир Зеленский поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом на брифинге заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, сообщает «Экономическая правда».

«Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал – это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений – надо помочь украинской экономике», – сказал Саакашвили.

По его словам, некоторые представители правительства говорили, что «мы не можем этого позволить», поэтому предлагали половинчатые меры, например, в некоторых областях.

«Надо брать риски, чтобы помочь экономике – очень понравилась концепция президента», – заявил Саакашвили.

Ранее во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

МВФ настоятельно рекомендовал Администрации 5-го президента Украины Петра Порошенко не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражал серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.