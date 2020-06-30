Минобороны США не располагает данными, которые подтверждали бы сообщения о «сговоре» российских спецслужб с афганскими талибами против американцев, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«На сегодняшний день министерство обороны не располагает доказательствами, подтверждающими недавние утверждения, содержащиеся в сообщениях от неустановленных источников», – говорится в распространенном заявлении чиновника, передает российский Интерфакс.

Он отметил, что Пентагон «продолжает оценивать разведданные о том, что российские сотрудники ГРУ были вовлечены в злонамеренную деятельность против сил США и коалиции в Афганистане».

Хоффман подчеркнул, что США самым серьезным образом относятся к безопасности своих сил в Афганистане и во всем мире, и принимают меры «по предотвращению ущерба от потенциальных угроз».

Ранее глава Нацразведки США Джон Рэндклифф заявил, что его ведомство будет расследовать сведения из публикаций The New York Times, а любую утечку секретной информации он расценивает как преступление.

Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.