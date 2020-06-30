также в разделеМир
Россия отрицает утечку радиации из своих АЭС, которую зафиксировали в Скандинавии 25
Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши 43
Конгресс требует от Трампа информацию о якобы причастности РФ к убийствам военных США в Афганистане 19
Ведущий «Россия-24» уволился, чтобы не пиарить путинские поправки в конституцию 36
Иран отправил во Францию черный ящик самолета МАУ 16
Италия поможет Украине в преодолении паводков 16
Иран выдал ордер на арест Трампа 23
Китайскую вакцину от коронавируса будут тестировать на военных 15
Иран будет контролировать процесс расшифровки черных ящиков 29
В парламенте Турции вспышка коронавируса 12
Уже 5,5 млн человек выздоровели от COVID-19 26
Лукашенко: Выборы будут очень интересные 29
Выборы президента Польши: во второй тур вышли Дуда и Тшасковский 89
В ЕС допускают повторное закрытие внутренних границ 26
У министра обороны Сербии после возвращения с парада в Москве обнаружили коронавирус 40
В мире число больных коронавирусом превысило 10 миллионов человек 27
На границе стран Скандинавии и РФ зафиксировали повышенный уровень радиации 41
В мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 10 миллионам человек 14

Минобороны США не располагает данными, которые подтверждали бы сообщения о «сговоре» российских спецслужб с афганскими талибами против американцев, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«На сегодняшний день министерство обороны не располагает доказательствами, подтверждающими недавние утверждения, содержащиеся в сообщениях от неустановленных источников», – говорится в распространенном заявлении чиновника, передает российский Интерфакс.

Он отметил, что Пентагон «продолжает оценивать разведданные о том, что российские сотрудники ГРУ были вовлечены в злонамеренную деятельность против сил США и коалиции в Афганистане».

Хоффман подчеркнул, что США самым серьезным образом относятся к безопасности своих сил в Афганистане и во всем мире, и принимают меры «по предотвращению ущерба от потенциальных угроз».

Ранее глава Нацразведки США Джон Рэндклифф заявил, что его ведомство будет расследовать сведения из публикаций The New York Times, а любую утечку секретной информации он расценивает как преступление.

Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги