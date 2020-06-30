29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», возле хутора Вольный враг дважды оборонительные укрепления ООС, применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Крымскому и Луганскому противник неоднократно в течение суток открывал огонь из запрещенных минометов 120-го калибра, а защитников Пивденного захватчики провоцировали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» возле населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии – автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник активизировал свои огневые действия у Старогнатовки, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также против украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Марьинки, захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения.

По уточненной информации, 28 июня 2020 в 21:18 и в 22:55 представители вооруженных формирований Российской Федерации по направлению неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

Наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также установили, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» захватчики совершили обстрел из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм вблизи Невельского.

В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.