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Ведущий на красноярском государственном телеканале «Россия-24» Владимир Жаринов заявил об увольнении, чтобы не «пиарить» поправки в конституцию.

«Ухожу с «Вестей». Сегодня написал заявление. Иду со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вел выпуски новостей и пытался быть объективным. Но то, что происходит сейчас, - выше моего понимания», - написал он в Facebook.

Журналист назвал предложенные поправки в конституцию «историческим преступлением».

«Я, честно говоря, впал в ступор, когда региональные депутаты наравне с народными избранниками других субъектов РФ дружно одобрили правки. После этого я понял, что самоуважение для проголосовавших «за» - просто слово из другой реальности… За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии - уволиться. Ну и разумеется, голосовать не пойду», - написал Жаринов.

Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Среди наиболее обсуждаемых изменений – приоритет российской конституции над международным правом и «обнуление» президентских сроков, которое в случае одобрения поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост президента.

Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти - в целом, президент получит еще больше полномочий, чем сейчас.

Поправки уже одобрены Государственной думой и Советом федерации (двумя палатами парламента России), а также региональными законодательными собраниями. Для того, чтобы они начали действовать, необходимо, чтобы их одобрил более половины участников всенародного голосования.

Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли больше половины избирателей.

Ряд представителей российской оппозиции призывает бойкотировать голосование, утверждая, что у власти есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
ForUm

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